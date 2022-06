Napoli, contatti con il Wolfsburg per Brekalo: ecco la richiesta dei tedeschi (Di martedì 28 giugno 2022) Il nome di Josip Brekalo torna in auge per il Napoli. Già in passato era stato avvicinato al club partenopeo, poiché il suo profilo piace molto a Cristiano Giuntoli. Nella stagione che volge al termine, il croato classe ’98, di proprietà del Wolfsburg, ha disputato una stagione positiva con il Torino, condita da 32 presenze e 7 goal. I granata del presidente Cairo lo avrebbero voluto riscattare ma Brekalo ha detto chiaramente che vuole giocare la Champions League. Ciò si concilia quindi con il Napoli che disputerà la coppa dalle grande orecchie. I contatti ci sono, il Wolfsburg chiede 10 milioni di euro. In attesa di capire la destinazione di Politano, Napoli sta facendo le sue valutazioni per il giocatore. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 giugno 2022) Il nome di Josiptorna in auge per il. Già in passato era stato avvicinato al club partenopeo, poiché il suo profilo piace molto a Cristiano Giuntoli. Nella stagione che volge al termine, il croato classe ’98, di proprietà del, ha disputato una stagione positiva con il Torino, condita da 32 presenze e 7 goal. I granata del presidente Cairo lo avrebbero voluto riscattare maha detto chiaramente che vuole giocare la Champions League. Ciò si concilia quindi con ilche disputerà la coppa dalle grande orecchie. Ici sono, ilchiede 10 milioni di euro. In attesa di capire la destinazione di Politano,sta facendo le sue valutazioni per il giocatore. L'articolo proviene da Calcio ...

Pubblicità

napolipiucom : Napoli, contatti con il Wolfsburg per Brekalo: ecco la richiesta dei tedeschi #josipbrekalo #napoli #Wolfsburg… - NCN_it : Repubblica - #Casale supera #Ostigard: contatti frenetici tra #Napoli e #Verona - 1945_vfl : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Napoli, restano vivi i contatti per Josip Brekalo: il Wolfsburg lo valuta 10 milioni - infoitsport : Tmw - Brekalo-Napoli, restano vivi i contatti: la valutazione del Wolfsburg - infoitsport : TMW - Napoli, restano vivi i contatti per Josip Brekalo: il Wolfsburg lo valuta 10 milioni -