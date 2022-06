Napoli, ancora distanza con il Valencia per Politano (Di martedì 28 giugno 2022) Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli con destinazione Valencia, dove ritroverebbe Gennaro Gattuso come allenatore. Come riporta la Gazzetta... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Matteopotrebbe lasciare ilcon destinazione, dove ritroverebbe Gennaro Gattuso come allenatore. Come riporta la Gazzetta...

Pubblicità

FrancoMater2 : @antidisfattista @Napoli_Report @marca Ma perché il Napoli dovrebbe spendere 10 milioni quando può prendere #Sirigu… - sportli26181512 : Napoli, ancora distanza con il Valencia per Politano: Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli con destinazione… - FrancoMater2 : @Napoli_Report @marca Ma se ha ancora in rosa #Meret e se deve prima cedere per poi comprare, come farebbe a tratta… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… - Francesclol : @jo19N26 Dammi una definizione di 'Napoli twitter' perché ti giuro, dopo 3 anni (veri) su twitter io ancora non ho… -