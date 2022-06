Napoli al terzo posto per le “scappatelle”: il 68% disposto a tradire il partner (Di martedì 28 giugno 2022) Napoli al terzo posto nella classifica dei tradimenti. Stando al numero di persone iscritte al portale “Incontri-ExtraConiugali.com”, sito di incontri online rivolto a chi cerca partner al di fuori del rapporto di coppia, dopo Roma e Milano sul terzo gradino del podio c’è il capoluogo campano tra le città con il maggior numero di fedifraghi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 giugno 2022)alnella classifica dei tradimenti. Stando al numero di persone iscritte al portale “Incontri-ExtraConiugali.com”, sito di incontri online rivolto a chi cercaal di fuori del rapporto di coppia, dopo Roma e Milano sulgradino del podio c’è il capoluogo campano tra le città con il maggior numero di fedifraghi. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

