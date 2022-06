Mutti Centromarca | “Filiera del largo consumo ha mantenuto bassi i costi dell’inflazione”

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il momento congiunturale è particolarmente complesso; le aziende di marca di prodotti dimisurano una inflazione superiore al 20% e solo un 6% è stato scaricato verso il consumatore. Ciò indica in modo molto chiaro l’efficienza di unadi aziende di beni diche, insieme alla distribuzione, sono capaci di mantenere in modo competitivo la capacità di portare prodotti di elevata qualità ai nostri consumatori”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente di, Francesco, a margine del convegno ‘Confini instabili – Scenari geopolitici, effetti sociali ed economici, opzioni per il Paese e l’industria di marca’, che si è tenuto oggi a Milano. “Il protrarsi di questa dinamica di sofferenza dei conti economici ...

