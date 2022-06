Musetti e Giorgi lasciano Wimbledon al primo turno

(Di martedì 28 giugno 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente impresa per Lorenzoaldi. Il 20enne di Carrara, numero 70 del tabellone, cede per 6-4 6-4 6-3 allo statunitense Taylor Fritz, numero 14 Atp e undicesima testa di serie, reduce dal secondo titolo conquistato a Eastbourne dopo quello vinto nel 2019. Nel tabellone femminile semaforo rosso alanche per Camila. La 30enne marchigiana, 21esima testa di serie e reduce dalla semifinale di Eastbourne, cede per 7-6(4) 6-1 alla polacca Magdalena Frech, numero 92 Wta e alla sua prima esperienza ai “Championships”. Una sconfitta inattesa per la numero uno azzurra, solitamente a suo agio sui prati londinesi dove nel 2012 raggiunge gli ottavi partendo dalle qualificazioni mentre nel 2018 fu ...

Sonego batte in cinque set la sua 'bestia nera' Kudla e vola al 2° turno