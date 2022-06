Muore il boss mafioso Ignazio Ingrassia | nato a Monreale | era detto “Boiacane”

(Di martedì 28 giugno 2022)’, è morto all’età di 72 anni, per morte naturale, all’ospedale di Moncalieri (Torino), dov’era ricoverato.nel 1950, era stato arrestato ed estradato dagli Stati Uniti in Italia nel 2008, dopo oltre 15 anni di latitanza.era stato condannel primo maxi processo contro Cosa Nostra. (live.it)

Pubblicità

BlogSicilia.it

Il primo era stato partecipare al furto di un'autovettura che apparteneva al parente di un... "Giampiero Carvone - si legge ancora nell' ordinanza -fondamentalmente per avere fatto "l'...Felice deve incontrare un suo vecchio amico, Oreste, diventato negli anni uncriminale. ... In Nostalgia , il soggetto femminile sparisce: la madrequasi subito, e a rimanere sono solo maschi ... Muore il boss palermitano Ignazio Ingrassia, fu condannato nel maxi processo Ignazio Ingrassia, boss mafioso detto 'boiacane", è deceduto all’età di 72 anni, per morte naturale, all’ospedale di Moncalieri (Torino), dov'era ...La tragedia a Polistena, nel reggino, dove l'uomo stava svolgendo dei lavori nel terreno di sua proprietà. Inutili i soccorsi dei medici del 118 ...