Pubblicità

telodogratis : Multe da 500 euro per chi insulta gay, lesbiche e trans (anche sul web) - PerugiaToday : Perugia, scatta l'ordinanza del Comune per arginare la siccità: multe fino a 500 euro, i divieti fino al 21 settemb… - djnutria57 : Si propaga il panico da siccità. - CorriereRomagna : Cesenatico contro gli sprechi d'acqua: multe fino a 500 euro - - infoitinterno : Siccità, a Bracciano è vietato sprecare acqua: multe fino a 500 euro -

Per i trasgressori,fino aeuro. La Regione è pronta a chiedere lo stato d'emergenza per la siccità che - spiega Coldiretti - sta già compromettendo le coltivazioni. Le prime stime su orzo ...per i trasgressori Per chi non osserva quanto previsto dall'ordinanza è prevista una sanzione ... 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a,00 oblabile in ...Laghi svuotati, campi arsi e l'acqua del mare che entra nei fiumi distruggendo interi ecosistemi. In Italia la siccità - la peggiore degli ultimi 70 anni - ha già provocato ...L'ordinanza nel paese in provincia di Bologna: "Si risparmiano migliaia di litri al giorno". E scattano le multe ...