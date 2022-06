Pubblicità

sportli26181512 : #Mourinho studia la #Roma: al lavoro per la nuova stagione: Il tecnico portoghese è impegnato a distanza dalle vaca… - romanewseu : #Mourinho ‘studia’ la sua Roma: al lavoro per la prossima stagione (FOTO) ?? - TuttoASRoma24 : Calciomercato Juventus, incontro per Zaniolo: si studia la formula ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - TuttoASRoma24 : Roma, incognita Calafiori: la dirigenza studia la strategia di calciomercato ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - TuttoASRoma24 : Mercato Roma, salgono le quotazioni di Senesi: Tiago Pinto studia il colpo ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA… -

Corriere dello Sport

ROMA - Una settimana al ritiro a Trigoria, la Roma si prepara alla nuova stagione per alzare l'asticella e raggiungere nuovi obiettivi. Tanto lavoro anche per Joséche dopo il viaggio con la famiglia in Namibia è tornato a Londra per cominciare a distanza la preparazione alla nuova stagione in ...Il Milan con le premesse in arrivo da Roma ,l'offerta. I giallorossi vogliono monetizzare ...inizialmente proposte dal Milan ( Rebic e Saelemaekers ) non convincono affattoe la sua ... Mourinho studia la Roma: al lavoro per la nuova stagione Lo Special One ha pubblicato uno scatto sui propri social mentre “studia”. Tra una settimana i giallorossi si ritroveranno a Trigoria Meno una settimana al via del raduno. Tra sette giorni i gialloros ...ROMA - Una settimana al ritiro a Trigoria, la Roma si prepara alla nuova stagione per alzare l'asticella e raggiungere nuovi obiettivi. Tanto lavoro anche per José Mourinho che dopo il viaggio con la ...