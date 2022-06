Mourinho dice sì ad Arthur e al nuovo vice Abraham: le ultimissime (Di martedì 28 giugno 2022) Arthur alla Roma: l’affare è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Mourinho avrebbe dato il suo ok al possibile trasferimento del centrocampista brasiliano nell’affare Zaniolo La Roma sembrerebbe essere pronta a dire sì alla cessione di Zaniolo. L’esterno offensivo giallorosso potrebbe lasciare la Capitale di fronte a un’offerta da circa 50 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 giugno 2022)alla Roma: l’affare è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane.avrebbe dato il suo ok al possibile trasferimento del centrocampista brasiliano nell’affare Zaniolo La Roma sembrerebbe essere pronta a dire sì alla cessione di Zaniolo. L’esterno offensivo giallorosso potrebbe lasciare la Capitale di fronte a un’offerta da circa 50 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

GiorgioGigante : @cucsroma Se Lawrence dice che Mourinho non vuole Lukic, anche io dico che Mourinho non vuole Lukic - mik__ka : @jerryscottismo A parte che non tutto ciò che Di Marzio dice è scritto sulla pietra. A questo punto, l’acquisto di… - RiccardoMonaco3 : I #Friedkin oramai è noto non faranno mai capire le loro mosse e come visto con #Mourinho se hanno raggiunto un acc… - marcode_11 : @augustociardi75 Se Mourinho dice che è fresco io dico che è fresco - ManuelF74595905 : @stefanodesant15 @SerieA @OfficialASRoma Stefano come al solito vi dimostrate la tifoseria più complessata e rifard… -