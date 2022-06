Motomondiale | Marquez | ' ora sto bene | c' è la speranza di tornare a divertirmi sulla moto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) Barcellona, 28 giu. - (Adnkronos) - "Ora mi sento abbastanza, non sento dolore, ho ancora il braccio immobilizzato e sto facendo esercizi di mobilità passiva leggera. Mi sento motivato e sono entusiasta di iniziare il recupero non appena i medici me lo diranno, per vedere se il mio braccio funziona come dovrebbe. La mia sensazione attuale è di: a causa del modo in cui guidavo, non mi vedevo in sella per molto tempo, forse un anno o due, ma dopo l'intervento di Rochester c'è ladi poter continuare a gareggiare senza dolori e. Sto aspettando una radiografia da fare nella sesta settimana e dopo sceglieremo il percorso per il recupero. Fino ad allora mi godo un po' di vacanza, perché non possiamo iniziare il recupero al 100%". Così il pilota ...