MotoGP, Marquez: "Mi sento motivato, farò il possibile per tornare a competere" (Di martedì 28 giugno 2022) "Ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento da voi tifosi, un gesto che ho apprezzato davvero tanto in momenti come questo. L'idea che avrei dovuto subire un'altra operazione c'era dal settembre dell'anno scorso. Controllavamo periodicamente il mio braccio, per vedere l'evoluzione della frattura dopo il terzo intervento. Solo le persone a me piu' vicine sapevano della situazione che stavo vivendo. Il momento decisivo è arrivato intorno al GP di Francia, quando ho sostenuto una nuova Tac e abbiamo deciso di fare un'altra operazione. L'intervento negli Stati Uniti mi ha sorpreso molto, per come avevano pianificato il periodo pre e post-operatorio. Il periodo post-operatorio è stato velocissimo; sono stato dimesso molto presto in modo da poter rientrare a casa. La preparazione, invece, è stata pianificata molto accuratamente e tutto è stato fatto con largo anticipo.

