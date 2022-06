MotoGP, Marc Marquez: “Mi sento abbastanza bene perché non c’è dolore, ma ho ancora il braccio immobilizzato” (Di martedì 28 giugno 2022) A poco più di tre settimane dalla quarta operazione all’omero destro, Marc Marquez ha voluto fornire un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche raccontando anche l’inizio di questa stagione nel suo ultimo blog su Box Repsol. Di seguito riportiamo gli estratti principali del suo lungo messaggio. “Ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento da voi, i tifosi, e sono apprezzati, soprattutto in momenti come questo. Voglio farvi sapere come procede il mio recupero. L’idea che forse avrei dovuto sottopormi ad un’altra operazione c’era già da settembre dell’anno scorso. Controllavamo il mio braccio periodicamente, per vedere l’evoluzione della frattura dopo il terzo intervento. Quando è arrivata la prestagione, volevo convincermi che ce l’avrei fatta, con la frase “il potere è nella mente” come motto. Ma con l’inizio della stagione mi ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) A poco più di tre settimane dalla quarta operazione all’omero destro,ha voluto fornire un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche raccontando anche l’inizio di questa stagione nel suo ultimo blog su Box Repsol. Di seguito riportiamo gli estratti principali del suo lungo messaggio. “Ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento da voi, i tifosi, e sono apprezzati, soprattutto in momenti come questo. Voglio farvi sapere come procede il mio recupero. L’idea che forse avrei dovuto sottopormi ad un’altra operazione c’era già da settembre dell’anno scorso. Controllavamo il mioperiodicamente, per vedere l’evoluzione della frattura dopo il terzo intervento. Quando è arrivata la prestagione, volevo convincermi che ce l’avrei fatta, con la frase “il potere è nella mente” come motto. Ma con l’inizio della stagione mi ...

