Con questa misura, l'Occidentea colpire la seconda fonte di esportazioni in Russia dopo l'energia. Nel 2020,vendette nel resto del mondo metallo per 19 miliardi di dollari, di cui per ......presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz Novità nel mondo della boxe La Fpi... Guerra Ucraina, ultimatum diai combattenti Azot: deponete le armi oggi La difesa del Donbass ... Mosca punta Lysychansk e Slovyansk | La diretta della guerra Mosca continua a premere nel Donbass. Kiev ha respinto le truppe russe in direzione di Slovyansk ma le forze del Cremlino stanno prendendo d'assalto Vovchoyarivka, alla periferia meridionale della raf ...I paesi del G7 imporranno sanzioni anche a carico dell'oro russo, al fine di aggravare le ritorsioni contro Mosca per la guerra in Ucraina ...