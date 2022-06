Mosca, a Kremenchuk colpito deposito armi Usa e europee (Di martedì 28 giugno 2022) Il ministero della Difesa russo ha negato il bombardamento su un centro commerciale a Kremenchuk, in Ucraina. Il ministero, citato dalle agenzie di Mosca, ha affermato invece che un "missile di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Il ministero della Difesa russo ha negato il bombardamento su un centro commerciale a, in Ucraina. Il ministero, citato dalle agenzie di, ha affermato invece che un "missile di ...

Pubblicità

AndreaRomano9 : #Kremenchuk è nell’Ucraina centrale, a centinaia di km dal Donbass e dal fronte. I missili del regime di #Putin han… - monsieur_dapoz : RT @ItalianPolitics: Mosca, a Kremenchuk colpito deposito armi Usa ed europee - ANSA - grandi41 : RT @DantiNicola: I morti, i feriti, le immagini del centro commerciale in fiamme hanno fatto il giro del mondo. Ma per #Mosca è tutto solo… - ldtxv : RT @ivnbkn: Immaginate la retorica dei nostri 'pacifisti' se il centro commerciale di #Kremenchuk o i palazzi di #Kiev fossero a Mosca o a… - ItaliaViva : RT @DantiNicola: I morti, i feriti, le immagini del centro commerciale in fiamme hanno fatto il giro del mondo. Ma per #Mosca è tutto solo… -