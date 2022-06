Morto Raffaele La Capria | Napoli piange il suo scrittore | tour nei luoghi dell' Armonia perduta

(Di martedì 28 giugno 2022) Non c?è aria di commemorazione, a palazzo Donn?Anna, il giorno che se ne vaLa. Fuori, ad aspettare l?autobus, folle di ragazzi che tornano dal mare, zaini in...

Pubblicità

ciropellegrino : È morto Raffaele La Capria #napoli - scorpio66966 : RT @GucciPatrizia: Morto Raffaele La Capria, lo scrittore che aveva Napoli nell'anima R.I P ??mi dispiace molto era un bravissimo e bravo s… - bookciak : Tra le voci più significative della letteratura italiana del secondo ‘900, è morto a #Roma nella notte del 27 giugn… - AScribellito : RT @a_bassolino: Ad @OttoemezzoTW si ricorda giustamente che è morto un grande imprenditore come Leonardo Del Vecchio. Tomaso Montanari sot… - bafio55 : RT @DomaniGiornale: Raffaele La Capria ogni volta che poteva faceva uso d’ironia; il suo essere sempre un po’ sfottente non si fermava nem… -

... è unanime il cordoglio per la morte di Leonardo Del Vecchio , patron di Luxottica e presidente di Essilor, scomparso ieri a 87 anni all'ospedale Sandove era ricoverato. "Il Paese perde uno ...Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica, èieri al Sandi Milano dove era ricoverato, per una polmonite. L'imprenditore aveva da poco ..."Vogliamo ricordare Raffaele La Capria", le parole di Roberta Capua e Gianluca Semprini Finale toccante a Estate in diretta: i padroni di casa hanno ...Ha accostato a lato dell'autostrada, ha fatto un'inversione a "U" con la sua Volvo V60 e poi è ripartito contromano seminando il panico sull'A7 Milano-Genova. La folle manovra di Giuseppe Maria Garava ...