Monza, Galliani scatenato sul mercato: 'Spero Sensi possa arrivare e Icardi...' (Di martedì 28 giugno 2022) Adriano Galliani è scatenato. Dopo la prima storica promozione del Monza in Serie A , l'amministratore delegato, sta facendo di tutto per consegnare a mister Stroppa una squadra in grado di essere ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022) Adriano. Dopo la prima storica promozione delin Serie A , l'amministratore delegato, sta facendo di tutto per consegnare a mister Stroppa una squadra in grado di essere ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Le parole di #Galliani su #Sensi, #Pessina e #Pinamonti - TuttoMercatoWeb : #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - persemprecalcio : ???Il #Monza punta un centrocampista dell'Inter. A rivelare la notizia è stato Adriano #Galliani. Il punto sul merca… - AgrigentoTv : Galliani “Icardi al Monza? E’ fuori portata” -