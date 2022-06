Monza, Galliani: 'Icardi? Mai detto che è impossibile. Pinamonti e Pessina costano molto...' (Di martedì 28 giugno 2022) A margine della premiazione in Regione Lombardia per la promozione in Serie A, Adriano Galliani ha fatto il punto sulle trattative di mercato... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) A margine della premiazione in Regione Lombardia per la promozione in Serie A, Adrianoha fatto il punto sulle trattative di mercato...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Adriano #Galliani nella sede dell’@Inter per trattare #Pinamonti - zazoomblog : Monza Galliani: 'A Sensi ho dato due giorni per decidere. Pinamonti e Pessina? Costano molto...' -… - zazoomblog : Calciomercato Monza su Icardi: l’annuncio di Galliani spiazza i tifosi - #Calciomercato #Monza #Icardi: -