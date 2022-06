Monza Casale, blitz di Galliani per il difensore: incontro in corso con il Verona (Di martedì 28 giugno 2022) Il Monza e Galliani stanno lavorando attivamente sul mercato: incontro in corso con il Verona per Casale Il Monza è una delle squadre più attive del mercato estivo. Galliani sta provano a rinforzare quanto più possibile e velocemente la rosa dei brianzoli. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe in corso un incontro tra il Monza e il Verona per il difensore Casale. La valutazione di Setti è di 13 milioni, mentre ci sarebbe anche la concorrenza di Lazio e Napoli sul giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Ilstanno lavorando attivamente sul mercato:incon ilperIlè una delle squadre più attive del mercato estivo.sta provano a rinforzare quanto più possibile e velocemente la rosa dei brianzoli. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe inuntra ile ilper il. La valutazione di Setti è di 13 milioni, mentre ci sarebbe anche la concorrenza di Lazio e Napoli sul giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

