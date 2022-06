Moka | l’errore che facciamo tutti | confessatelo!

Leggi su formatonews

(Di martedì 28 giugno 2022) Utilizzi spesso laper preparare il caffè? Attenzione, probabilmente fai questo errore senza rendertene conto. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il caffè è sicuramente una delle bevande più amate al mondo, questo può essere assaporato in diversi modi in base alla sua provenienza. Ad esempio esiste quello americano, quello freddo e infine la versione italiana, ovvero l’espresso.commettono questo erroreIl nostro modo di fare il caffè è noto in tutto il mondo, se non fosse che quando tentano di imitarlo all’estero non ci riescono quasi mai. Spesso però, anche molti italiani fanno un’errore in comune senza accorgersene. In molti amano preparare il caffè ancora con la, altri invece preferiscono di gran lungo la classica macchinetta. Proprio chi ama utilizzare il primo ...