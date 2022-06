Moggi: “Napoli, Simeone con Osimhen sarebbe una bella coppia!'' (Di martedì 28 giugno 2022) Moggi: “Simeone? Con Osimhen che coppia!” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Luciano Moggi. Queste le sue parole: “Se il Napoli può ripartire da Mertens e Koulibaly? Quest’anno è un punto di domanda. Il campionato ricomincia prima, a mercato iniziato e poi quando ricomincerà dopo i Mondiali ci sarà ancora il mercato aperto. -afferrma Moggi - Koulibaly deve firmare il prolungamento. Il ritardo di queste cose è dovuto alla mentalità del presidente che prima di perdere un soggetto a parametro zero vuole almeno 30/40 milioni. Vedo società che acquistano calciatori per 30/40 milioni e poi li perdono a zero. Credo che De Laurentiis tenga conto di come valorizzare questa rosa. Penso che l’effetto domino ci sia sicuramente sui ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 28 giugno 2022): “? Conche” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Luciano. Queste le sue parole: “Se ilpuò ripartire da Mertens e Koulibaly? Quest’anno è un punto di domanda. Il campionato ricomincia prima, a mercato iniziato e poi quando ricomincerà dopo i Mondiali ci sarà ancora il mercato aperto. -afferrma- Koulibaly deve firmare il prolungamento. Il ritardo di queste cose è dovuto alla mentalità del presidente che prima di perdere un soggetto a parametro zero vuole almeno 30/40 milioni. Vedo società che acquistano calciatori per 30/40 milioni e poi li perdono a zero. Credo che De Laurentiis tenga conto di come valorizzare questa rosa. Penso che l’effetto domino ci sia sicuramente sui ...

