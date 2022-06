Missili al centro commerciale di Kremenchuk: 18 morti e 36 dispersi (Di martedì 28 giugno 2022) ore 9.50 - Sale il bilancio dell'attacco russo di ieri Sale il bilancio del terribile attacco Missilistico russo di ieri al centro commerciale di Kremenchuk: i morti sono 18 ma ci sono almeno 36 feriti. Impossibile infatti sapere con certezza quante persone ci fossero all'interno Leggi su panorama (Di martedì 28 giugno 2022) ore 9.50 - Sale il bilancio dell'attacco russo di ieri Sale il bilancio del terribile attaccostico russo di ieri aldi: isono 18 ma ci sono almeno 36 feriti. Impossibile infatti sapere con certezza quante persone ci fossero all'interno

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili russi su un centro commerciale con oltre mille civili a Kremenchuk. Le immagini dell'edificio in… - Adnkronos : Missili sul centro commerciale di #Kremenchuk, Kiev: 'C'erano mille civili all'interno, la #Russia è uno stato terr… - elio_vito : Ogni giorno in TV e sui social si diffondono fake news (è colpa della NATO, dei nazisti ucraini, delle sanzioni...)… - OssaniAnna : RT @nelloscavo: Missili #Russia contro un centro commerciale in #Ucraona con centinaia di persone all'interno. Non un target militare o una… - mirko_furlan : RT @elio_vito: Ogni giorno in TV e sui social si diffondono fake news (è colpa della NATO, dei nazisti ucraini, delle sanzioni...) e non si… -