“Mio marito non è maschilista”: Caterina Balivo e la scelta di lasciare la tv (Di martedì 28 giugno 2022) Quando Caterina Balivo ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo, la sua assenza si è fatta sentire. E, come spesso capita ai volti noti dello spettacolo, non sono mancate critiche e commenti: un’altra donna (l’ennesima) che lascia il lavoro per occuparsi della famiglia. Semplificare o generalizzare, però, non è mai giusto e ci ha tenuto a ribadirlo la stessa conduttrice, nell’ultima intervista rilasciata al Corriere. È stata una questione di priorità ma soprattutto una “scelta personale”, che nulla ha a che vedere col presunto “maschilismo” del marito. Caterina Balivo, la scelta di lasciare la tv Gli anni della pandemia hanno coinciso con l’allontanamento dalla tv per Caterina Balivo. Coincidenze? Non ... Leggi su dilei (Di martedì 28 giugno 2022) Quandoha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo, la sua assenza si è fatta sentire. E, come spesso capita ai volti noti dello spettacolo, non sono mancate critiche e commenti: un’altra donna (l’ennesima) che lascia il lavoro per occuparsi della famiglia. Semplificare o generalizzare, però, non è mai giusto e ci ha tenuto a ribadirlo la stessa conduttrice, nell’ultima intervista rilasciata al Corriere. È stata una questione di priorità ma soprattutto una “personale”, che nulla ha a che vedere col presunto “maschilismo” del, ladila tv Gli anni della pandemia hanno coinciso con l’allontanamento dalla tv per. Coincidenze? Non ...

