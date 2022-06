Milano, Centro sociale Leoncavallo, per la cento decima volta in vent’anni gli Ufficiali Giudiziari notificheranno lo sgombro senza Forza Pubblica (Di martedì 28 giugno 2022) De Corato: «È un fatto vergognoso: la sentenza esecutiva firmata dal Tribunale nel 2003 e non ha, in pratica, valore. I fuorilegge continuano indisturbati a occupare abusivamente una proprietà privata. Finché governerà la sinistra, a Milano il diritto alla proprietà privata rimarrà un optional» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 28 giugno 2022) De Corato: «È un fatto vergognoso: la sentenza esecutiva firmata dal Tribunale nel 2003 e non ha, in pratica, valore. I fuorilegge continuano indisturbati a occupare abusivamente una proprietà privata. Finché governerà la sinistra, ail diritto alla proprietà privata rimarrà un optional»

Pubblicità

RobertoBurioni : Ieri, mezzanotte passata, di colpo e senza preavviso a Milano non ci sono più taxi. In via Manzoni due americani in… - SimoneTogna : In un noto hotel del centro di Milano ad un passo dalla sede nerazzurra ?? vediamo quando incontrerà l’#inter (o se… - salvalagente : - fabriziosalta : L’Ecosistema di IBM Italia al centro delle storie di co-creazione raccontate oggi pomeriggio nel corso di You&IBM a… - BCHR97 : @iY0NG95 @iKiss97JK vive in centro a milano -