Milan | sfumato Renato Sanches Dalla Francia sicuri | ha scelto il PSG

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 giugno 2022) . Il portoghese non vestirà rossonerohail PSG come sua futura squadra. Lo assicura il quotidiano francese Le Parisien. L’accordo tra il Lille e i campioni di, che hanno offerto 10 milioni di euro, non c’è ancora ma il portoghese sembra allontanarsi in maniera quasi definitiva dal. L'articolo proviene da Calcio News 24.