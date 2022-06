Milan | Origi ha lasciato la sede rossonera dopo aver firmato | PM VIDEO

Pubblicità

AntoVitiello : ?? L'arrivo di ???? Divock #Origi, nuovo attaccante del #Milan ??? @MilanNewsit - AntoVitiello : ??????#Origi atterrato a Malpensa ??? #Milan - AntoVitiello : ?? #Origi arrivato in sede per firmare ?? il contratto con il #Milan ??? - cmdotcom : Finisce la prima giornata milanese di #Origi: il nuovo attaccante del #Milan riparte per le vacanze da Linate - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – #Origi ha firmato: a breve l’ufficialità | PM News #ACMilan #Milan #SempreMilan -

ha firmato il contratto: l'attaccante lascia la sede. Ora si aspetta solo l'annuncio ufficiale Si conclude l'- Day per il. L'attaccante belga ha firmato il contratto da nuovo ...E poi: il guard of honour per l'ultima ad Anfield, un bacio da un tifoso a San Valentino, un delfino col suo nome e quel graffito che dice 'il calcio è niente senza, È LA GIORNATA DI ...Dalla Francia non arrivano buone notizie per i tifosi del Milan. Come riportato dal quotidiano Le Parisien, Renato Sanches è sempre più vicino al Paris Saint-Germain, che negli ultimi giorni si era in ...Origi ha appena firmato il nuovo contratto con il Milan: sarà un giocatore rossonero per i prossimi quattro anni ...