Milan, Maldini: “Scudetto? Non ricordo di aver mai festeggiato così tanto” (Di martedì 28 giugno 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha ripercorso i momenti migliori che hanno portato allo Scudetto rossonero. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 giugno 2022) Paolo, direttore tecnico del, ha ripercorso i momenti migliori che hanno portato allorossonero. Le dichiarazioni

Pubblicità

Gazzetta_it : Maldini, oggi il giorno della firma? Con lui anche il d.s. Massara #Milan - SkyTG24 : Tanti auguri a una delle colonne portanti del #Milan, Paolo #Maldini - AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - PianetaMilan : #Milan, #Maldini: “Scudetto? Non ricordo di aver mai festeggiato così tanto” #ACMilan #SempreMilan - edoardo24105807 : @MilanNewsit Ma chi sta coordinando il mercato del Milan? A leggere i giornali ci sono 254 trattative in corso.Segu… -