Milan, Maldini avrebbe già firmato il rinnovo: l'indiscrezione (Di martedì 28 giugno 2022) sulla situazione del dirigente rossonero Paolo Maldini ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Secondo quanto riportato da Repubblica, il direttore tecnico rossonero ha firmato il tanto atteso prolungamento con il club. Manca solo l'annuncio ufficiale, che sarebbe solo questione di ore. Il comunicato dovrebbe arrivare dopo quello di Divock Origi. A novembre lascerà invece il Milan Ivan Gazidis. Sempre secondo Repubblica, l'amministratore delegato non rinnoverà il suo contratto per motivi personali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

