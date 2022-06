Milan, la prima giornata di Divock Origi da calciatore rossonero | VIDEO (Di martedì 28 giugno 2022) Per le prossime quattro stagioni Divock Origi vestirà la maglia del Milan. Visite alla Madonnina, alle 18 trasferimento in sede. Il contratto che lo legherà al club rossonero sarà da 4 milioni annui. Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 giugno 2022) Per le prossime quattro stagionivestirà la maglia del. Visite alla Madonnina, alle 18 trasferimento in sede. Il contratto che lo legherà al clubsarà da 4 milioni annui.

Pubblicità

Glongari : Prima parte di visite mediche terminate per #Origi #Milan ?? @GianluVisco - gippu1 : #Milan e #Verona torneranno a incontrarsi all'ultima giornata (ma a San Siro) per la prima volta dopo 50 campionati… - sportli26181512 : Milan, Sanches e i tanti dietrofront: Renato Sanches e il Milan sono stati vicini tante volte in questi mesi. Il tr… - Cucuzinho7 : @Troves_1 @milan_corner @Simfrac quindi la linea società è tenerci sulle spine e poi vercellone e co mandano gli sc… - marcullo02 : RT @mgpg07: @milan_corner Prima operazione del nuovo DS e DT misterioso sarà riscattare iunior -