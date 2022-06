Milan, la notizia fa esultare i tifosi: succede nella serata (Di martedì 28 giugno 2022) La serata si conclude nel modo migliore per i tifosi del Milan, che possono esultare per la firma del calciatore: può considerarsi già rossonero. Il 27enne Divock Origi è un nuovo attaccante del Milan. Manca soltanto il comunicato ufficiale dei rossoneri per confermare l’affare riuscito, ma tutti i vari momenti sono stati rispettati. La trattativa con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 giugno 2022) Lasi conclude nel modo migliore per idel, che possonoper la firma del calciatore: può considerarsi già rossonero. Il 27enne Divock Origi è un nuovo attaccante del. Manca soltanto il comunicato ufficiale dei rossoneri per confermare l’affare riuscito, ma tutti i vari momenti sono stati rispettati. La trattativa con Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

tonyxofan : @kekkajumped Boh io ho la mia idea, secondo me hanno già l’accordo da tempo e non stanno facendo filtrare nulla. Sc… - SpazioInter : Futuro Dybala: l'interesse dell'Inter e la verità sul Milan: la notizia! - - MilanSpazio : Ultim’ora Milan, arriva la notizia su Renato Sanches che gela i rossoneri! - ACMilanAddict1 : Milan, confermata la brutta notizia: ha un altro club in testa #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Milanlive - aangariswant : RT @Solo_La_Lazio: ?? Sky ?? “Dubbi del Milan per Acerbi” ???? La notizia -