Milan | Di Marzio | “Renato Sanches sempre più vicino al PSG”

Milan DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale parlando di Renato Sanches. Ecco quanto affermato. "Dalla Francia non arrivano buone notizie per i tifosi del Milan. Come riportato dal quotidiano Le Parisien, Renato Sanches è sempre più vicino al Paris Saint-Germain, che negli ultimi giorni si era inserito nella corsa per acquistarlo e che ha dalla sua una carta in più, decisiva: Luis Campos. Il nuovo consigliere sportivo del Psg conosce bene Renato Sanches, perché lo ha avuto ai tempi del Lille, e il rapporto tra i due ha convinto il portoghese ad accettare la sua proposta.

