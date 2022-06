Milan, cominciano le visite mediche di Origi – VIDEO (Di martedì 28 giugno 2022) Divock Origi è arrivato alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche di rito con il Milan È il giorno di Divock Origi in casa Milan. Il belga è arrivato questa mattina alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche di rito. Seguiranno i test di idoneità ed infine la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 4 anni. #Milan, sono iniziate le visite mediche di #Origi ??? pic.twitter.com/m2u44T7FQB— Milan News 24 (@Milannews24 com) June 28, 2022 LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Divockè arrivato alla clinica La Madonnina per svolgere ledi rito con ilÈ il giorno di Divockin casa. Il belga è arrivato questa mattina alla clinica La Madonnina per svolgere ledi rito. Seguiranno i test di idoneità ed infine la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 4 anni. #, sono iniziate ledi #??? pic.twitter.com/m2u44T7FQB—News 24 (@news24 com) June 28, 2022 LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

