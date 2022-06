Milan | Adli saluta il Bordeaux | “Sono cresciuto come giocatore e uomo”

(Di martedì 28 giugno 2022) “Prima di aprire una nuova pagina, vorrei ringraziare il Bourdeaux”. Si apre così la lunga lettera di addio di Yacineal suo vecchio club. Il centrocampista è pronto a vestire la maglia del. Ma prima tanti ringraziamenti al“per avermi dato l’opportunità di crescerema soprattutto. Abbiamo vissuto tutti insieme molti momenti difficili e continuiamo a viverli, ma contro ogni previsione abbiamo sempre sempre sentito l’amore e la dedizione della gente diper portare il club al posto che gli spetta”. La retrocessione però è una ferita: “Noi giocatori abbiamo fallito, possiamo trovare molte cause per questo, ma la realtà è che abbiamo fallito insieme. Indipendentemente da ciò che si dice o si pensa, ...

Commenta per primo Yacinesi trasferirà aldopo essere stato ingaggiato dai rossoneri l'estate scorsa ed essere rimasto in prestito al Bordeaux. Prima di cambiare squadra, il 21enne ha salutato tramite una lettera, ...L'addio dial Bordeaux: comincia la nuova avventura in Italiaè un volto nuovo, ma allo stesso tempo una vecchia operazione di mercato del. I rossoneri lo hanno ingaggiato ad agosto ...Si apre così la lunga lettera di addio di Yacine Adli al suo vecchio club. Il centrocampista è pronto a vestire la maglia del Milan. Ma prima tanti ringraziamenti al Bordeaux “per avermi dato ...Adesso gli obiettivi diventano altri. Tra sogni e realtà, è tutto da vedere che tipo di mercato farà il Milan. Di sicuro presto vedremo sbarcare in Italia anche Yacine Adli, poi ci si butterà a ...