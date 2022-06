Migranti, sbarco Sea Watch oggi a Porto Empedocle con 299 persone (Di martedì 28 giugno 2022) Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - La Sea Watch 4 sbarca in Sicilia a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, con 209 Migranti. Dopo giorni di attesa ieri sera è arrivata l'assegnazione del Porto L di sbarco per la nave umanitaria a bordo della quale si trovano 299 Migranti, tra cui 24 donne, 3 bimbi e 22 minori non accompagnati. La naufraga più giovane ha appena un anno. Ieri si era resa necessaria un'altra evacuazione medica urgente e alla vista della motovedetta della Guardia costiera alcuni Migranti si erano buttati in acqua, sperando di poter essere portate a terra. "Il nostro equipaggio e la Guardia costiera hanno messo tutti in salvo - ha spiegato l'ong tedesca. - E' scandaloso che alle persone venga riconosciuto il diritto a ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - La Sea4 sbarca in Sicilia a, in provincia di Agrigento, con 209. Dopo giorni di attesa ieri sera è arrivata l'assegnazione delL diper la nave umanitaria a bordo della quale si trovano 299, tra cui 24 donne, 3 bimbi e 22 minori non accompagnati. La naufraga più giovane ha appena un anno. Ieri si era resa necessaria un'altra evacuazione medica urgente e alla vista della motovedetta della Guardia costiera alcunisi erano buttati in acqua, sperando di poter essere portate a terra. "Il nostro equipaggio e la Guardia costiera hanno messo tutti in salvo - ha spiegato l'ong tedesca. - E' scandaloso che allevenga riconosciuto il diritto a ...

