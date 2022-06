Migranti | l’assedio delle Ong porta i 299 della Sea Watch a Porto Empedocle Lampedusa senza tregua

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 giugno 2022) Sicilia sotto assedioOng. L’accelerazione di arrivi, soste a largo dei porti e richieste incalzanti, registrata nelle ultime settimane, si aggiorna alle operazioni di sbarco che hanno appena preso il via a, nell’Agrigentino. È l’approdo assegnato alla Sea4 per lo sbarco di 299 persone tra cui 24 donne, tre bambini e 22 minori non accompagnati. Dunque, dopo giorni di attesa, è arrivata l’assegnazione dello scalo siciliano per la naveOng tedesca dove ieri, al culminetensione a bordo, si erano rese necessarieevacuazioni mediche. E dove, alla vistamotovedettaGuardia costiera, alcunisi sono buttati in acqua, sperando di poter riuscire ad arrivare a ...