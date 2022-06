Migranti, 22 dispersi in tragico salvataggio nel Mediterraneo centrale (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – tragico salvataggio nel Mediterraneo centrale. A quanto riporta Msf Sea, nel naufragio ci sarebbero 22 dispersi e 71 sopravvissuti, mentre una persona è morta più tardi a bordo. “Attualmente si stanno organizzando le evacuazioni mediche”, scrive Msf su Twitter. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) –nel. A quanto riporta Msf Sea, nel naufragio ci sarebbero 22e 71 sopravvissuti, mentre una persona è morta più tardi a bordo. “Attualmente si stanno organizzando le evacuazioni mediche”, scrive Msf su Twitter. L'articolo proviene da Italia Sera.

