Mi sono baciato tutto il giorno con Elisabetta di Forlì (Di martedì 28 giugno 2022) Ieri è stata la giornata più bella della mia vita. . Anzi, spiego bene: sono andato a prenderla alle quattro di mattina davanti a casa sua. Via Goffredo di Buglione. Appena è salita in macchina, ci siamo baciati fino alle cinque e mezza. Poi partenza per il lago di Garda. Durante il viaggio ogni tanto ci baciavamo, ma baci brevissimi. Solo a Brescia ovest ci siamo fermati all'autogrill, e cuore sul muro con lo spray. Finito il quale nel parcheggio ci siamo baciati e detti "Ti amo" per un'oretta. Arrivati a Sirmione, subito dopo il primo cartello di località, ci siamo intensamente baciati con frasi come "sei l'amore più importante di sempre" e balle varie. Sistemati in albergo, non ci siamo baciati, dispiace dirlo. Siamo scesi sul lungolago. Qui sì ci siamo baciati, come matti! A pranzo abbiamo scelto un ristorante con terrazza. Qui era inutile baciarsi. Troppo bello ...

