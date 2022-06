Meteo Roma, allerta anche domani: 29 giugno giornata da bollino rosso, i consigli per la salute (Di martedì 28 giugno 2022) Sarà allerta anche domani, mercoledì 29 giugno 2022, sul fronte delle temperature. Per Roma è stata diramata un’allerta di livello 3, la massima per ciò che riguarda le ondate di calore. La colonnina di mercurio sarà leggermente più bassa ma comunque la temperatura percepita supererà i 37°. Ecco allora qualche consiglio utile per la salute. allerta rossa nel Lazio domani Ma cosa rappresenta il “livello 3” di allerta? Il Ministero della salute definisce tale allarme “Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”, come quelle che ormai da ore stanno interessando Roma e provincia ma in generale tutto il Lazio. I rischi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Sarà, mercoledì 292022, sul fronte delle temperature. Perè stata diramata un’di livello 3, la massima per ciò che riguarda le ondate di calore. La colonnina di mercurio sarà leggermente più bassa ma comunque la temperatura percepita supererà i 37°. Ecco allora qualcheo utile per larossa nel LazioMa cosa rappresenta il “livello 3” di? Il Ministero delladefinisce tale allarme “Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”, come quelle che ormai da ore stanno interessandoe provincia ma in generale tutto il Lazio. I rischi ...

Pubblicità

CorriereCitta : Meteo Roma, allerta anche domani: 29 giugno giornata da bollino rosso, i consigli per la salute - StefanoMimmo84 : RT @LAVonlus: ???? Nuova ordinanza del Sindaco di Roma @gualtierieurope sulle #botticelle, ma come sempre non è abbastanza! Stop in giornate… - TuttoSuRoma : Meteo #Roma: oggi poco nuvoloso, Mercoledì 29 e Giovedì 30 sole e caldo - ninnitarantino : RT @LAVonlus: ???? Nuova ordinanza del Sindaco di Roma @gualtierieurope sulle #botticelle, ma come sempre non è abbastanza! Stop in giornate… - augusto_amato : Roma è bollente, ma il piano caldo non c'è. Pronto soccorso in crisi -