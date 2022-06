Meteo Napoli, 29 e 30 giugno giornate da bollino rosso per ondate di calore (Di martedì 28 giugno 2022) Nelle giornate del 29 e del 30 giugno, le previsioni Meteo Napoli prevedono ondate di calore che inseriscono il capoluogo campano tra le città a rischio. Meteo Napoli Peggiora l’afa e il caldo estremo sulle principali città italiane. Nelle giornate del 29 e del 30 giugno, saliranno a 22, rispetto alle 13 previste oggi, Leggi su 2anews (Di martedì 28 giugno 2022) Nelledel 29 e del 30, le previsioniprevedonodiche inseriscono il capoluogo campano tra le città a rischio.Peggiora l’afa e il caldo estremo sulle principali città italiane. Nelledel 29 e del 30, saliranno a 22, rispetto alle 13 previste oggi,

Pubblicità

alessiettaN : @S812Carlito @domthewizard ?? peccato. Meteo migliore di quello di Napoli, comunque. - infoitinterno : METEO NAPOLI - Ancora TEMPERATURE roventi in Campania, da domani CALDO in attenuazione. Le PREVISIONI - cronachecampane : Meteo Napoli, afa peggiora, oggi bollino rosso in 13 città, giovedi' in 22 #afa #meteo #Napoli #primopiano - VesuvioLive : Caldo e afa, a Napoli 38 gradi: giovedì temperature in aumento con 22 città da bollino rosso - meteogiornaleit : Meteo NAPOLI: caldo tropicale, poi temperatura in diminuzione -