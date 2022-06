Meteo, le previsioni in Campania per martedì 28 giugno (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, martedì 28 giugno. Avellino – Soleggiato e caldo. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 15 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. Temperature: 22°C la minima e 36°C la massima. Benevento – Bel tempo e caldo. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 15 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. Temperature comprese tra 23°C e 39°C . Caserta –Sole e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 16 km/h. Possibili raffiche fino a 19 km/h. Temperatura minima di 22 °C e massima di 40 °C. Napoli – Sole e caldo. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 12 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. Temperatura minima di 24 °C e massima di 38 °C. Salerno – Sereno e caldo. I venti saranno prevalentemente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leper laper oggi,28. Avellino – Soleggiato e caldo. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 15 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. Temperature: 22°C la minima e 36°C la massima. Benevento – Bel tempo e caldo. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 15 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. Temperature comprese tra 23°C e 39°C . Caserta –Sole e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 16 km/h. Possibili raffiche fino a 19 km/h. Temperatura minima di 22 °C e massima di 40 °C. Napoli – Sole e caldo. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 12 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. Temperatura minima di 24 °C e massima di 38 °C. Salerno – Sereno e caldo. I venti saranno prevalentemente ...

