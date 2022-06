Meteo estremo | spegnete la luce | l' ordine del governo | siamo al caos totale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) Quelle registrate a Tokyo sono delle temperature da record. Con picchi di 35 gradi, un caldo così nel mese di giugno non si era mai visto. In questa situazione di allarmeè intervenuto ilnipponico chiedendo a tutta la popolazione una piena collaborazione per fronteggiare la situazione critica. È stato chiesto alle decine di milioni di residenti della capitale di spegnere le luci per non incappare in fastidiosi blackout. Il direttore della politica dell'approvvigionamento elettrico del ministero, Kaname Ogawa, ha dichiarato: "colpiti da un caldo insolito per la stagione. Per favore, cooperate e risparmiate quanta più energia possibile". Il vice segretario capo d gabinetto, Yoshihiko Isozaki, ha poi affermato di fronte ai giornalisti: "Chiediamo al pubblico di ridurre il consumo di energia - luci e aria ...