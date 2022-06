Mercedesz Henger | ecco la prima cosa che ha mangiato dopo la finale de L' Isola dei Famosi né pizza né pasta

(Di martedì 28 giugno 2022)ha partecipato all'deidi quest'anno, classificandosi alla quarta posizione.un lungo periodo di "fame",cos'haappena ha potuto. L'dei16 si è conclusa ieri sera con la vittoria di Nicolas Vaporidis. È stata un'edizione molto combattuta e chiacchierata grazie ai molti naufraghi che vi hanno preso parte. Non dimenticheremo Guendalina Tavassi e le pizzette infilate proprio lì, Carmen Di Pietro e la sua "ossessione" per il figlio Alessandro, Edoardo e le sue uscite che hanno fatto sorridere tutti. Insomma, lo show honduregno - la cui timoniera è stata Ilary Blasi - è stato davvero degno di nota. Una delle naufraghe che ha fatto un percorso leggermente "sottotono" rispetto ...

ExitoStyle : Ingiustizia contro Mercedesz Henger, dilagano i sospetti: “Lo vedrebbe anche un cieco!” [VIDEO] - zazoomblog : Ingiustizia contro Mercedesz Henger dilagano i sospetti: “Lo vedrebbe anche un cieco!” [VIDEO] - #Ingiustizia… - zazoomblog : La sorpresa di Eva Henger alla figlia Mercedesz: “Ti voglio chiedere scusa” - #sorpresa #Henger #figlia #Mercedesz… - zazoomblog : Eva Henger si scusa con sua figlia Mercedesz sotto shock: “Sto avendo un attacco di panico” - #Henger #scusa… - redazionerumors : Un'edizione scoppiettante quella vissuta quest'anno da #MercedeszHenger all' #IsoladeiFamosi2022 , che ha regalato… -

... Carmen di Pietro, Nicolas Vaporidis (entrambi arrivati sull'Isola fin dal primo giorno di gara) , Luca Daffré (entrato solo il 16 maggio); Maria Laura De Vitis,(figlia di Eva ...La serata finale è stata dominata da 6 naufraghi: Nicolas Vaporidis,Nick Luciani, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis . L'edizione più lunga dello show è stata ...Non ci resta che aspettare l'uscita del film per vedere il risultato. LEGGI ANCHE > Mercedesz Henger dopo due anni rivede la madre Eva: “Questa Isola è magica” Aldo Baglio nuovo film, data di uscita e ...Mercedesz Henger nel corso della finale dell'Isola dei Famosi ha potuto parlare con sua mamma Eva dopo due anni di silenzi per vari dissidi.