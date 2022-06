Mercato Napoli | gli azzurri offrono una contropartita al Verona per l’obiettivo | la risposta degli scaligeri

(Di martedì 28 giugno 2022)– Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calcio, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, per parlare di un possibile scambio tra Andrea Petagna e Giovanni Simeone. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Ilgradisce il profilo di Simeone e vorrebbe inserirlo comenella trattativa con Petagna, con possibile destinazione. Ma questa ipotesi pare sia tramontata, perché glisono ad un passo dallo svincolato Djuric. Petagna è sul, ma è difficile l’arrivo dell’argentino se non dovesse essere prima ceduta la punta italiana. Inoltre, anche il Siviglia segue il Cholito“. Calcio...

Pubblicità

tvdellosport : ??Il nostro @tancredipalmeri ha intercettato Matteo #Politano a Formentera, queste le sue parole?? ??Politano: “Quand… - CalcioPillole : Tutti su #Casale del #Verona: #Napoli e #Lazio si sfidano, ma occhio al #Monza. - NapoliFCNews : 'Il calcio è diventato il mercato degli schiavi', lo sfogo di Vidal #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - infoitsport : LIVE MERCATO - Le mosse del Milan. Il Napoli su Casale. Inter, gli aggiornamenti su Bremer - infoitsport : LIVE MERCATO - Le mosse del Milan. Il Napoli su Casale -

Se si guarda alpiù in generale, che comprende anche quello fuori dal perimetro delle ...avranno sulle cessioni e se sarà così possibile arginare maxi truffe come quella scoperta anei ...... data che potrebbe vedere un'ulteriore proroga, ma a seconda dei prezzi delche ci saranno ... Il media, la regione in cui la benzina è più economica è la Campania , con 1,991 /litro a, ...La risposta del mercato Per prevenire le responsabilità ipotizzate dall ... sulle cessioni e se sarà così possibile arginare maxi truffe come quella scoperta a Napoli nei giorni scorsi. La questione ...La società bianconera sarebbe pronta a definire diversi acquisti come l'argentino, Pogba, Zaniolo, Cambiaso, Ruiz e Arnautovic ...