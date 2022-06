Medvedev, Nato in Crimea sarebbe terza guerra mondiale (Di martedì 28 giugno 2022) "Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la Russia. Se uno Stato membro della Nato facesse una tale mossa, porterebbe a un conflitto contro l'intera ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) "Qualsiasi tentativo di invadere laequivarrebbe a una dichiarazione dicontro la Russia. Se uno Stato membro dellafacesse una tale mossa, porterebbe a un conflitto contro l'intera ...

Pubblicità

RaiNews : Zelensky accusa: 'Atto terroristico spudorato', condanna unanime anche dai leader del vertice del G7: 'Putin ne dov… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ex premier ed ex presidente russo Dmitri Medvedev torna ad attaccare l'Europa: 'L'Ue potrebbe sparire p… - GiovaQuez : Sempre grazie a @weblicitynet Presto una Academy. Ora aperte le iscrizioni ai corsi estivi presso l'abisso della m… - analistapercaso : Medvedev: 'Se la Nato invade la Crimea sarà la terza guerra mondiale'. Biden vuole rafforzare le truppe in Polonia. - Progen20 : RT @elevisconti: #Medvedev dice che l'Ucraina nella NATO rappresenterebbe un pericolo maggiore per la Russia rispetto a Svezia e Finalndia.… -