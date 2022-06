Medved: se un paese Nato invade la Crimea sarà Terza Guerra mondiale (Di martedì 28 giugno 2022) Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, avverte i paesi della Nato: se la Nato – ovvero uno dei Paesi dell’Alleanza Atlantica dovesse mettere piede in Crimea si andrebbe verso “la Terza Guerra mondiale“. Lo scenario che Dmitri Medvedev prospetta in un’intervista al sito Argumenty i Fakty nella fase cruciale della Guerra tra Russia e Ucraina non è da prendere sottogamba. E il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo spiega perché. “Per noi, la Crimea è parte della Russia. E questo significa per sempre – sottolinea Medved calcando bene sulla parole. – Ogni tentativo di invadere la Crimea è una dichiarazione di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Dmitriev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, avverte i paesi della: se la– ovvero uno dei Paesi dell’Alleanza Atlantica dovesse mettere piede insi andrebbe verso “la“. Lo scenario che Dmitriev prospetta in un’intervista al sito Argumenty i Fakty nella fase cruciale dellatra Russia e Ucraina non è da prendere sottogamba. E il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo spiega perché. “Per noi, laè parte della Russia. E questo significa per sempre – sottolineacalcando bene sulla parole. – Ogni tentativo dire laè una dichiarazione di ...

