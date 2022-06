Pubblicità

Vanity Fair Italia

Tra i vincitori, oltre alla Beavan per "Cruella", sono stati riconosciuti Ruth Carter per "Coming 2 America", Sharon Long per la serie "The Great",e Patricia Field per "Emily in ...Tra i vincitori anche Ruth Carter per Coming 2 America , Sharon Long per la serie The Great ,e Patricia Field per Emily in Paris e Shawna Trpcic per The Book of Boba Fett . Marylin Fitoussi: «Emily in Paris ha cambiato la moda»