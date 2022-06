Mary Mara, morta annegata nel fiume: la tragica fine dell'attrice di 'E.R.' e 'Law & Order' (Di martedì 28 giugno 2022) Mary Mara è morta. L'attrice americana, protagonista in ruoli di primo piano in serie tv famosissime come ' Law & Order ', ' E. R. - Medici in prima linea ', ' Criminal Minds ' e ' Ray Donovan ' è ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022). L'americana, protagonista in ruoli di primo piano in serie tv famosissime come ' Law', ' E. R. - Medici in prima linea ', ' Criminal Minds ' e ' Ray Donovan ' è ...

Pubblicità

leggoit : Mary Mara, morta annegata nel fiume: la tragica fine dell'attrice di «E.R.» e «Law & Order» - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Mary Mara è morta annegata in un fiume a New York. L’attrice di Lost e Law & Order aveva 61 anni - Luxgraph : Addio a Mary Mara: l'attrice di 'Law & Order' è annegata in un fiume - gazzettaparma : Mary Mara è morta annegata mentre faceva esercizio fisico in un fiume dello stato di New York. Il corpo dell’attric… - telodogratis : Morta annegata Mary Mara, attrice di ‘E.R.’ -