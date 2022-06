Martorelli | ‘Milan | su De Ketelaere vale la pena investire Su Asensio invece…’

Pubblicità

PianetaMilan : Martorelli: “ @acmilan , vale la pena investire su #DeKetelaere ” | ESCLUSIVA #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Martorelli: «Maldini e Massara senza rinnovo? Situazione anomala» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Questo pomeriggio l'agente Giocondo, che ha avuto in procura Jack Bonaventura , è intervenuto a Radio Bruno per commentare i ... Ilcon Tonali l'anno scorso in ...Commenta per primo Questo pomeriggio l'agente Giocondo, che ha avuto in procura Jack Bonaventura , è intervenuto a Radio Bruno per commentare i ... Ilcon Tonali l'anno scorso in ... …con Giocondo Martorelli