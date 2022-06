Marco Verratti | furto choc a Ibiza nella villa di Ronaldo | «Rubati soldi e gioielli | bottino da 3 milioni»

(Di martedì 28 giugno 2022)vittima di unrecord a. Il calciatore abruzzese del Paris Saint-Germain, attualmente in vacanza nell’isola delle Baleari, ha avuto una spiacevole sorpresa all’interno dellain cui sta alloggiando. La, situata nel Municipio di Sant Josep,zona di Cala Jondal, appartiene a Luis Nazario da Lima, attuale proprietario e presidente del Valladolid. Il ‘Fenomeno’ aveva affittato la lussuosaal centrocampista azzurro, che sta passando le vacanze acon la moglie, la modella Jessica Aidi. Come spiega il Diario deserata di domenica alcuni ladri sarebbero entrati, ...

Vacanze da incubo per. La scorsa domenica i ladri si sono intrufolati nella lussuosa dimora che il calciatore del Paris Saint - Germain ha preso in affitto nell'incantevole cornice delle isole Baleari per ...... ha suscitato inevitabile attenzione da parte dei media per l'entità del bottino che sarebbe stato sottratto al noto protagonista di questo furto eclatante,. La prima ricostruzione: ...Verratti e Jessica Aidi, le vacanze ad Ibiza si tingono di giallo: la coppia ha subito un clamoroso furto da 3 milioni.Brutta disavventura per Ronaldo. L'ex attaccante, tra le altre, anche dell'Inter ed attualmente presidente del Valladolid e del Cruzeiro ha subito un furto nella sua villa nella zona ...