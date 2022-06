Marco Cucolo a ruota libera | Andare al Grande Fratello con Lory Del Santo? Assolutamente no | vi spiego perché

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 28 giugno 2022) Ultimamente si è parlato molto di, soprattutto il virtù del suo percorso a L'Isola dei Famosi, e del suo rapporto conDel. Il giovane, che ha ben 33 anni di differenza con la regista di The Lady, non è stato un naufrago che si è contraddistinto per le sue prodezze o per le sue strategie, e molti addirittura lo hanno criticato per essere sempre così accondiscendente nei confronti di, quasi come se fosse costantemente condizionato da lei. In una lunga intervista rilasciata a FanPage,ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con, specificando che in realtà lui ha sempre ragionato con la sua testa, è che non è vero che si comporta come un burattino nelle mani di. Ma non è finita qui. ...