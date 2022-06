MARCA – Napoli su Luis Maximiano del Granda: Il club apre alla cessione. I costi dell’operazione (Di martedì 28 giugno 2022) Il Napoli piomba su Luis Maximiano, portiere del Granada che nelle idee del club partenopeo dovrebbe sostituire Ospina. Calciomercato Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, il club capitanato da Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Luis Maximiano, classe 1999 portiere del Granada Luis Maximiano-Napoli, i costi dell’operazione “Il Napoli vuole Luis Maximiano dal Granda. Il club, retrocesso in serie B, ha abbassato le sue pretese e il club italiano ora sarebbe in pole. La clausola è passata da 25 milioni a 12,5. La ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 giugno 2022) Ilpiomba su, portiere del Granada che nelle idee delpartenopeo dovrebbe sostituire Ospina. Calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, ilcapitanato da Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su, classe 1999 portiere del Granada, i“Ilvuoledal. Il, retrocesso in serie B, ha abbassato le sue pretese e ilitaliano ora sarebbe in pole. La clausola è passata da 25 milioni a 12,5. La ...

Pubblicità

diego_tvl : @alexsan62753199 @GianmarcoGio @marca @sscnapoli @GranadaCF Oppure semplicemente il Napoli non valuta più di una ce… - napolipiucom : MARCA - Napoli su Luis Maximiano del Granda: Il club apre alla cessione. I costi dell'operazione #LuisMaximiano… - PianetaN : Il Napoli non molla nemmeno un nuovo portiere per Marca! - napoliaholic : @MarcoDiMaro Vabbuò ma l'ha scritto solo Marca, andiamoci piano... Tutti stanno parlando come se già stesse a Napoli ?? - DomPepeLiberato : RT @MGuardasole: Accelerata #Napoli per #Maximiano: si lavora al prestito con obbligo di riscatto fissato a 10MLN. L’obbligo scatterebbe in… -